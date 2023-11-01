01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Названы самые популярные у россиян вакансии

Российский рынок труда все еще остается рынком соискателя, потенциальным сотрудникам проще и быстрее искать подходящую вакансию на фоне рекордно низкой безработицы в 3%.

Осенью этого года число предложений от рекламодателей увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса "Авито Работа". Эксперты выделили топ-10 профессий по уровню прироста соискательской активности.

По динамике откликов соискателей за год больше всего выросла профессия аудиторов (203%). На втором месте со значительным отставанием рекрутер (107%). Прирост меньше 100%, но тоже серьезный показывают профессии банковского работника, SEO, менеджеров по туризму, брокеров, банковских консультантов, финансистов риэторов и… звукорежиссеров.

"Стоит отметить, что в отношении профессии аудитора вырос не только интерес самих соискателей, но и предложение со стороны работодателей. Согласно данным индекса рынка труда "Авито Работы", за последний год конкуренция работодателей за аудиторов выросла на 35%, что говорит о растущем спросе компаний на профессионалов", — комментирует директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.

Теги: вакансии, россияне, авито


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