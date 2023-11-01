Поздним вечером боевики нанесли мощный удар по Донецку

Поздним вечером 31 октября украинские боевики нанесли мощный артиллерийский удар по тыловому Буденновском урайону Донецка, в результате возник большой пожар.

Пожар вскоре был локализован. Но, как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, по меньшей мере погибли два человека и 12 получили ранения, в том числе три журналиста "Известий". Получил осколочное ранение и оператор телеканала "Звезда". При исполнении служебных обязанностей погиб пожарный Сергей Осипенко. МЧС РФ выразило соболезнования.

По городу было выпущено не менее 8 ракет из РСЗО, минимум четыре из них были с кассетными боеприпасами. Пострадали и другие районы, что происходит практически ежедневно. Взрывы были такими громкими, что их было слышно по всему городу и в близлежащих населенных пунктах. Также над городом видели несколько ярких вспышек.

Донецк обстреливается боевиками в ежедневном режиме. Характерно, что на этом фоне в школах усиливается давление на родителей, чтобы они "добровольно" написали заявление с просьбой о переводе своих детей на очное обучение. Сейчас формат обучения (очно или дистант) определяют родители, которые подают в школу соответствующее заявление.