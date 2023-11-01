Уровень безработицы в Тюмени достиг минимальных показателей за последние 10 лет

В Тюменской области безработица стремится к нулю, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области

22 700 вакансий заявлено работодателями Тюменской области по данным на 26 октября 2023 года. Наиболее востребованы рабочие профессии.

8 200 тысяч вакансий предлагается в таких отраслях, как образование, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорта, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.

Еще 3 300 свободных рабочих мест предлагается в строительной отрасли.

За период с 1 января по 25 октября 2023 года в службу занятости населения Тюменской области за содействием в поиске подходящей работы обратилось 22 400 человек. Трудоустроено за этот же период 13 600 человек.

Численность зарегистрированных безработных в регионе – 2 300 человек. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%. Это минимальный показатель за последние 10 лет.

Ситуация в сфере занятости находится под постоянным личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора.

Официальный уровень безработицы в России в январе 2023 года составил 3,6%, в очередной раз обновив исторический минимум. Численность безработных в России в январе 2023 года снизилась до 3,6% от рабочей силы, что стало минимальным значением в новейшей истории страны, следует из данных Росстата.