Бюджет Екатеринбурга на 2024 год будет социальным на 60%

Бюджет Екатеринбурга на 2024 год больше чем наполовину будет социальным. Об этом заявил заместитель главы города Андрей Корюков.

Как рассказал он на сегодняшнем брифинге, бюджет, который формируется на следующий год, не должен быть меньше или как-то отличаться от бюджета-2023.

"Бюджет на 2024 год мы формируем – пока в прогнозных параметрах – 70 млрд рублей по доходам и 72 млрд рублей по расходам. Для сравнения, год назад формировали параметры бюджета 64 млрд по доходам и 66 млрд по расходам. За год мы добились очень многих параметров, реализовали все свои мероприятия и объекты. И сегодня подходим к тому, что перешагнем по расходам 70 млрд рублей. Это очень хорошие параметры", - заявил Корюков.

По словам вице-мэра, бюджет города на 2024 год начал формироваться еще этим летом.

"Когда мы проводили все события (в честь 300-летия Екатеринбурга, - прим.), то согласовали все сетевые показатели. Прикинули, какие объекты сможем взять в работу на следующий год. В 2023 году город очень сильно развернулся по событийным мероприятиям, по уникальным объектам. Но часть объектов продолжит софинансироваться и строиться в следующем году", - отметил чиновник.

Как пояснил Корюков, бюджет-2024 на 60% будет социальным.

"Самое главное, что беспокоит работников социальной сферы – а это более 200 тысяч жителей Екатеринбурга – будет ли индексация заработной платы. Да, пока она заложена не в полном объеме, но мы смотрим на федеральный бюджет, а там большие цифры озвучены. Будем индексировать коммунальные и прочие расходы. Поддержка 730 учреждений Екатеринбурга будет обеспечена всем финансированием в полном объеме", - заверил Андрей Корюков.

Он выразил надежду, что те заявки, которые город отправил на федеральный уровень, будут поддержаны, и Екатеринбург получит дополнительные целевые средства в течение 2024 года.

"Они расширят наш бюджет по возможностям и расширят те уникальные объекты, которые мы сможем построить на территории Екатеринбурга", - добавил вице-мэр.

Как сообщало Накануне.RU, недавно был согласован проект бюджета Свердловской области на 2024 год. Прогнозируется, что доходы свердловского бюджета составят 407,6 млрд рублей, а расходы определены в 423 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит более 15 млрд рублей.

Ожидается, что налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц в 2024 году обеспечат свыше 74% налоговых и неналоговых доходов бюджета региона. Общий объем безвозмездных поступлений на 2024 год планируется в сумме 22 млрд рублей.