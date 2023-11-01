В Екатеринбурге с молотка продадут подъездную дверь Бориса Ельцина

В Екатеринбурге запускается аукцион, на котором ежемесячно будут продавать вещи, связанные с Борисом Ельциным, родом Строгановых, поэтом и музыкантом Александром Башлачевым и другими известными деятелями. Одним из первых лотов станет подъездная дверь бывшего президента.

Как сообщает "Ъ-Урал", проведение аукционов стало возможным благодаря приходу на рынок Екатеринбурга аукционного дома "Литфонд". Всего будет выставлено около 300 лотов. Эксперты считают - новый крупный игрок сделает местный рынок антикварных предметов более структурированным. По словам гендиректора "Литфонда" Сергея Бурмистрова, под ответственность компании войдут Урал и Сибирь. Ее сотрудники вместе с экспертами будут отбирать и описывать вещи, способные заинтересовать потенциального покупателя, а после составлять каталог. При этом, покупателем может стать кто угодно - аукционы также будут проводиться онлайн, а доставка товара осуществляется по всей стране.

Первый аукцион запланирован на 16 декабря. Среди лотов дверь от подъезда, в котором ранее жил Борис Ельцин, а также его визитная карточка и письмо. Помимо них приобрести можно: архив уральских горнозаводчиков Строгановых, вещи, связанные с Вячеславом Бутусовым, Настей Полевой, Александром Башлачевым и Сергеем Курехиным.