01 Ноября 2023
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Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

Макрон прилетел к Токаеву

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан. В аэропорту столицы гостя встретил премьер-министр страны Алихан Смаилов.

В ходе краткой беседы глава Правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем. Макрон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры. Темами станут укрепление торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также международная и региональная повестки, говорится в сообщении на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Президент Франции Эммануэль Макрон в Казахстане(2023)|Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон в Казахстане(2023)|Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон в Казахстане(2023)|Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

Напомним, осенью 2022 г. Токаев побывал тогда в Москве, куда прибыл с первым официальным зарубежным визитом после переизбрания на пост президента Казахстана. В российской столице он провел переговоры с Путиным и с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, Путин и Токаев по ВКС приняли участие в работе Форума межрегионального сотрудничества двух стран, который состоялся в Оренбурге. Из Москвы президент Казахстана отправился в Париж, где прошли его переговоры с Макроном, которому, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин ничего через Токаева не передавал. В мае 2023 г. Токаев пригласил Макрона в Казахстан.

Теги: Эммануэль Макрон, Касым-Жомарт Токаев, Астана, Париж


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Ранее 02.05.2023 16:15 Мск Токаев пригласил Макрона в Казахстан

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