20 детей отравились в кадетском училище в Подмосковье

В Подмосковье госпитализированы кадеты с, предположительно, ротавирусной инфекцией, сообщает ГСУСК России по Московской области.

По данным ведомства, массовое отравление детей произошло в одном из училищ Луховиц. Возбуждено уголовное дело об оказании слуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Следователи допросят руководство училища и детей. Информация о произошедшем направлена в Роспотребнадзор.

По данным Mash, 13 детей из кадетского училища "ОрёлЪ" в подмосковном селе Дединово экстренно госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию. Как пишет Telegram-канал, врачи предполагают, что причиной стала не еда. Baza пишет, что всего госпитализировано 20 кадетов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела об оказании небезопасных услуг детям в Пермском крае из-за отравления 20 юных циркачей - участников Всероссийского фестиваля детских цирков.