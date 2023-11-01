01 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Флешмоб из-за давок в автобусах Екатеринбурга поддержали общественники

В Екатеринбурге запустили флешмоб, направленный на привлечение внимания властей города к давке и прочим проблемам общественного транспорта. И желание горожан окупилось: посты с описанием проблемы опубликовал у себя на стене во "ВКонтакте" член Общественной палаты Свердловской области Александр Смолин.

"Передаем эстафету другим представителям власти и совещательных органов, а также общественным деятелям. Призываем вас поднять вопрос транспортной проблемы в онлайне и на совещаниях", - написал у себя в соцсетях организатор флешмоба "Типичный Екатеринбург".

Екатеринбуржцев также призвали оставлять под постом теги с министрами, депутатами, членами общественных палат и комиссий, а также общественниками, кто смог бы повлиять на ситуацию с городским транспортом.

Флешмоб #ТранспортЕкатеринбургу был запущен 25 октября и с тех пор собрал под постом несколько сотен недовольных комментариев. Жители города отмечают, что с транспортом в уральской столице всегда были проблемы, однако в этом году давка и отставание от расписания стали значительно заметнее. Более того, екатеринбуржцы сообщают, что подобные проблемы присущи только их городу - даже в Москве ситуация намного лучше.

"Я три года езжу на работу по одному маршруту и такой треш начался только в этом году. Раньше каждые 10 минут транспорт ходил, сейчас час приходится ждать";

"Поможет метро. Понятно что дорого и СВО, но при нашей планировке и застройке другого пути просто нет. А в текущей ситуации квалифицированные люди или не работают там, где нужны, потому что не могут добраться до места работы, или шевелят ногами... в сторону и так перегруженной Москвы. В результате третий город страны не генерирует деньги, которые мог";

"И все денег мало, проезд надо же еще повысить, а за какие заслуги? Ладно бы, если транспорт ходил каждые 5, 7 минут. И народ бы не скапливался, это одно дело. Но ездить таким окаром и ждать по минут 30, 40 и вовсе не стоит даже текущих 33 рублей!!!";

"Реально хуже стало в этом году. С 2015 года живу в Екатеринбурге, людей всегда было много в час пик, но сейчас это особенно ощущается. Транспорт технически, видно, страдает, автобусы перекашивает. Водители страшно управляют автобусом, жмутся, ругаются матом громко с акцентом и так не приятно все это слышать. Кондуктора нет";

"Такой трэш только в Екатеринбурге может быть, в Москве людям покажите, интересно, что они скажут на это, был в Казани недавно, там транспорт отличный и государственный, в той же Перми намного лучше".

На общественный транспорт жители Екатеринбурга жалуются уже давно. Не первый год отмечается и кадровый дефицит среди водителей и кондукторов. По последним данным, екатеринбургскому "Гортрансу" не хватает 3060 сотрудников. При этом стоимость проезда постоянно растет, так и с 2024 года она может увеличиться с 33 до 35 руб.

Теги: флешмоб, транспорт, Екатеринбург, Смолин


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