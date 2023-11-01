01 Ноября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Число арестованных за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы увеличилось до 15

Количество арестованных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы выросло до 15 человек.

Восемь человек получили наказание в виде административного ареста на восемь суток. Еще двоим "с учетом состояния здоровья" назначили по 60 часов обязательных работ.

Им вменяются обвинения по административной статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева.

Ранее сообщалось об аресте семерых участников беспорядков. Их признали виновными в мелком хулиганстве.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля.

Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей.

Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Сообщалось, что задержаны порядка 60 человек.

Теги: махачкала, аэропорт, беспорядки, аресты


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