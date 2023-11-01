На Урале подросток избил битой троих парней, толкнувших его брата

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин хочет услышать доклад по ситуации с избиением подростков на Среднем Урале.

Читайте также: На Урале школа заплатит компенсацию избитому ученику

Как сообщили Накануне.RU в СКР, ранее появилась информация, что в селе Кашино подросток избил битой троих несовершеннолетних за то, что последние толкнули его брата. В результате парни получили серьезные травмы головы.

Как уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники территориального ОВД оперативно задержали подозреваемого.

"Собранные материалы были направлены в региональный СКР для принятия процессуального решения", - отметил полковник Горелых.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее глава СКР потребовал доклады сразу по трем резонансным происшествиям на Среднем Урале.