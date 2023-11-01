В России новинки Apple появятся в конце ноября

Первые партии новых компьютеров Apple появятся в России в конце ноября.

Об этом заявили отечественные ритейлеры. Как заявил директор сети restore: Расим Лемберанский, это произойдет в течение двух недель после мирового старта продаж. Подобные сроки назвали в Ozon и "М.Видео-Эльдорадо". В МТС говорят, что планируют привезти все новинки одними из первых, но отказались уточнять точную дату начала продаж устройств и их стоимость.

Мировой старт продаж лэптопов и настольного персонального компьютера намечен на 7 ноября. MacBook будут продаваться по цене от $1599 в США и от €1999 в Европе. Моноблоки — от $1299 и €1599 соответственно.

В России первые несколько недель стоимость будет завышена примерно в два раза, сообщают "Известия".