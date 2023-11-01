СМИ: льготную ипотеку могут оставить только в ряде регионов

Льготное ипотечное кредитование могут оставить только в субъектах с низким спросом на недвижимость, а первоначальный взнос по ней поднять с 20 до 25%.

Соответствующую инициативу разработали депутаты Госдумы и направили ее для оценки в Министерство финансов России и Центробанк РФ. По словам экспертов, это компромисс и альтернатива полной отмене программы льготного кредитования, которая в текущем виде заканчивает свое действие 1 июля 2024 года. При этом необходимо определить четкий критерий, в соответствии с которым будет приниматься решение — сохранять в конкретном регионе льготную ипотеку или нет.

Депутаты Госдумы предложили уже с 1 января 2024 года поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 25% с нынешних 20%, а с 1 июля 2024 года оставить ее только в регионах с низким спросом на недвижимость.

Как заявил депутат Госдумы Александр Якубовский, за восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ. Он сослался на данные ДОМ.РФ. Расходы федерального бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут с 119,4 млрд руб., запланированных действующим законом о бюджете, до 453,8 млрд рублей, отметил парламентарий, сообщают "Известия".

Участники строительного рынка и риэлторы ожидают существенного снижения продаж как вторичного жилья, так и нового. Эксперты отмечают, что воедино сложилось сразу несколько факторов. Помимо самого очевидного — роста процентной ставки по ипотеке до 15%, на покупателей давят растущие требования ЦБ в части увеличения первоначального взноса. Кроме того, на регулярных ожиданиях повышении ключевой ставки покупатели еще летом создали ажиотаж на рынке, фактически скупив все доступные на тот момент объекты.