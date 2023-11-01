Госдума обсудит законопроект о продаже алкоголя в летних кафе

Госдума на заседании 1 ноября рассмотрит в первом чтении проект закона, в случае принятия которого будет разрешена продажа алкогольных напитков в летних кафе.

Документ был инициирован группой депутатов от "Единой России". Предлагается распространить норму на веранды, помосты, "дворики", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе и также обслуживают посетителей.

По словам автора инициативы Сергея Алтухова, в настоящее время не предусмотрена возможность розничной продажи алкогольной продукции на открытом пространстве летних кафе, с другой стороны - лицензия на торговлю у ресторатора есть.

Инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным заведениям общепита. Как считает парламентарий, она будет способствовать развитию конкуренции и окажет положительное влияние на развитие внутреннего туризма, особенно в крупных городах России, сообщает ТАСС.