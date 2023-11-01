ВТБ повышает ставки по ипотеке

Банк ВТБ повышает ставки по ипотечным программам.

Госпрограммам это не коснется. В стандартных вариантах произойдет повышение на 2,4 п.п.

Инициатива затронет готовое, строящейся жилье и рефинансирование ипотечных кредитов. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% для зарплатных клиентов банка, сообщает РБК.

Участники строительного рынка и риэлторы ожидают существенного снижения продаж как вторичного жилья, так и нового. Эксперты отмечают, что воедино сложилось сразу несколько факторов. Помимо самого очевидного — роста процентной ставки по ипотеке до 15%, на покупателей давят растущие требования ЦБ в части увеличения первоначального взноса. Кроме того, на регулярных ожиданиях повышении ключевой ставки покупатели еще летом создали ажиотаж на рынке, фактически скупив все доступные на тот момент объекты.