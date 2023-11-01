01 Ноября 2023
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Фото: ОНФ Челябинская область

Россияне пожаловались на платное навязывание положенных по ОМС услуг

43% россиян заявили, что замечали, как положенные по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) услуги пытаются оказать платно.

Как говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 34% респондентов считают, что услуги в рамках ОМС оказываются полностью бесплатно. Среди граждан, у которых, по их собственной оценке, плохое финансовое положение, каждый второй сообщил о стремлении медицинских организаций взимать плату за услуги (55%). Более оптимистичны представители группы с хорошим материальным положением: 44% из них уверены, что все услуги по ОМС бесплатны.

В ВЦИОМ объясняют это тем, что более обеспеченные россияне чаще могут себе позволить платные медицинские услуги, а бесплатные услуги по ОМС могут рассматривать как "дополнительный бонус".

Дополнительные медицинские услуги в рамках получения помощи по полису оплачивали 56%. 35% участников исследования никогда не обращались к подобным платным услугам. 76% убеждены в том, что введение платных услуг в рамках ОМС недопустимо.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов (ВСП) Ян Власов заявил, что "навязывание платных услуг" может быть вызвано тем, что определенная системой здравоохранения структура зарплаты врача формируется в том числе за счет них.

Средняя ставка доктора, по результатам проведенного Союзом в 2022 году исследования в 46 регионах, составляла 32-37 тыс. руб. Базовый оклад (около 20 тыс руб.) финансируется за счет средств ОМС, оставшаяся часть заработной платы – за счет доходов больницы, сообщают "Ведомости".

Теги: ОМС, медицина, соцопрос ВЦИОМ


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