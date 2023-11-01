СМИ: в поджоге ресторана в Ярославле заподозрили экс-депутата

Бывшего городского депутата Дмитрия Соколова, исключенного из партии "Единая Россия" за дорожно-транспортное происшествие в нетрезвом состоянии, подозревают в поджоге ресторана в центре Ярославля.

30 октября загорелась летняя веранда ресторана "Сквер". В результате пострадала посетительница 1986 года рождения. По факту поджога было заведено уголовное дело. По предварительным данным, в помещение кинули " предмет с легковоспламеняющейся жидкостью. Подозреваемый экс-депутат задержан, сообщает РИА "Новости".

В ноябре 2022 года Соколова исключили из партии "Единая Россия" за автоаварию. В партии назвали его поведение безответственным.