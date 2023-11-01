РЖД, "АвтоВАЗ", "Роскосмос" и "Аэрофлот" пожаловались на рост ставок по кредитам

Крупные государственные компании России нуждаются в поддержке в виде субсидирования процентных ставок по банковским займам.

Это необходимо для того, чтобы иметь возможность осуществлять инвестиционные расходы и не увеличивать тарифы. Об этом шла речь на круглом столе в Совете Федерации. В нем приняли участие представители Центробанка РФ, Минфина, Минэкономразвития и Минпромторга, а также таких компаний, как РЖД, "АвтоВАЗ", "Аэрофлота", "Роскосмос" и других.

Как заявил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами "АвтоВАЗа" Сергей Громак, в 2023 году компания потратит около 10 млрд руб. на обслуживание банковских кредитов, однако в следующем году из-за роста ставок расходы составят 17 млрд руб. Отмечается, что в бюджет компании на текущий год закладывалась ключевая ставка ЦБ РФ на уровне 7,5%. Громак отметил, что средства изымаются из инвестиционной программы, а также из проектов по обновлению модельного ряда, что приводит к снижению конкурентоспособности

Как заявил первый замгендиректора РЖД Вадим Михайлов, при ключевой ставке на уровне 15% ставки по кредитам на пять лет для развития инфраструктуры составят более 17%. По его словам, без поддержки государства крупных инфраструктурных проектов единственным альтернативным источником средств будет повышение тарифной нагрузки на грузоотправителей. Так, с 1 декабря рост грузовых железнодорожных тарифов составит 10,75%, следует из прогноза Минэкономразвития.

Замгендиректора "Аэрофлота" по корпоративному управлению Михаил Федосов также заявил, что расходы по обслуживанию долга компании существенно вырастут. Он предложил рассмотреть возможность создания механизма кредитования авиакомпаний по льготным ставкам.

Статс-секретарь — замгендиректора по осуществлению государственных полномочий госкорпорации "Роскосмос" Валерий Шерин высказался за субсидирование процентной ставки по банковским кредитам. Он указал, что госкорпорация не подпадает под льготы для производителей высокотехнологичной продукции, для которых предусмотрено субсидирование процентных ставок.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова заявила, что субсидирование процентных ставок — сфера ответственности кабмина. Она отметила, что регулятор фиксирует рост корпоративного кредитования, в частности, в сентябре рост составил 2%, даже несмотря на повышение ставок, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что "Почтой России" отложен на неопределенное время запуск постоянных маршрутов коммерческой доставки грузов беспилотными летательными аппаратами.