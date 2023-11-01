Red Wings откроет рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Санкт-Петербурга

Российский авиаперевозчик Red Wings запустит рейсы из Санкт-Петербурга до грузинских городов Тбилиси и Кутаиси.

По сообщению пресс-службы аэропорта "Пулково", полеты начнутся в ноябре – декабре и будут выполняться в Кутаиси впервые.

Рейсы в Тбилиси запланированы с 18 ноября и будут осуществляться раз в неделю по субботам. По субботам со 2 декабря будут выполняться перелеты до Кутаиси.

Ранее первой российской авиакомпанией, совершившей прямой перелет между Москвой и Тбилиси, стал "Азимут".