В Минфине РФ отреагировали на обвинения главы Carlsberg о "краже" бизнеса

В России "Пивоваренная компания "Балтика" не находится в собственности государства, а введение временного управляющего не влечет изменения структуры собственности.

Об этом сообщает Министерство финансов России, которое отреагировало на заявления главы Carlsberg Джейкоба Аруп-Андерсена о "краже" бизнеса датской компании в РФ. "Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", — заявляет Минфин.

Как напомнили в российском министерстве, для введения временного управления имуществом государств, незаконно лишивших или ограничивших права собственности российских физических и юридических лиц, издан президентский указ РФ от 25.04.2023 № 302 "О временном управлении некоторым имуществом", сообщают "Известия".

Carlsberg объявил о продаже всех своих российских активов и уходе с рынка в марте 2022 года. Компании принадлежат марки Carlsberg, Tuborg, Holsten, Kronenbourg 1664, "Балтика", Somersby и другие.

Ранее Carlsberg Group фактически обвинила российские власти в рейдерском захвате своих активов в России. Речь идет о пивоваренной компании "Балтика".