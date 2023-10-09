09 Октября 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье признан банкротом экс-глава НПФ "Стратегия", наказанный за присвоение 220 "казенных" миллионов

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом экс-главу НПФ "Стратегия" Петра Пьянкова.

Постановление суда вынесено 2 октября, текст документа пока не опубликован, пишет "Ъ-Прикамье".

Напомним, Пьянкова судили за то, что он забрал имущество фонда ценой в 220,1 млн руб. Кроме того, он легализовал украденные у "Стратегии" ценные бумаги – 23,7 тыс. корпоративных облигаций одной из компаний ценой в 9,1 млн руб., а также 13,4 тыс. паев другой организации ценой в 141 млн руб. Также Пьянков и подельник Щ. в составе банды совершили еще одно преступление. Они направили в налоговую инспекцию документы о том, что у двух компаний директора сменились на подставных людей. Вышел из колонии в мае 2021 г.

Теги: Петр Пьянков, НПФ "Стратегия", банкрот


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