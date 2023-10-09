Шольц выступил против приглашения Украины в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил президенту США Джо Байдену о своем отношении к принятию Украины в НАТО.

Шольц сказал Байдену во время телефонного разговора перед летним саммитом НАТО в Вильнюсе, что выступает против прямого приглашения Украины в альянс по итогам встречи, пишет РИА Новости.

Напомним, в сентябре была озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной". Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн.

Миллиардер Илон Маск опубликовал мем про "страдающего" президента Украины Владимира Зеленского, который просит о помощи. Кадр, выложенный Маском в X, подписан так: "Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов". На картинке изображен "страдающий персонаж" с лицом Владимира Зеленского.