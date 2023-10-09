В Прикамье открыта спортплощадка, построенная на деньги, завещанные бойцом СВО

В Осе в интернате "Солнечный" открыта спортплощадка. Она построена на деньги, завещанные интернату солдатом, который погиб в зоне СВО.

"Весной этого года в детский дом пришел высокий, статный мужчина, который сказал, что является участником специальной военной операции, приехал на родину в отпуск и скоро вернется назад, выполнять свой воинский долг. Алексей (так представился незнакомец) хочет в случае его смерти завещать денежную выплату детям нашего детского дома", - говорится в группе "Солнечного" "ВКонтакте".

Бойца звали Алексей Голдобин. Он погиб 20 мая под Артемовском. Его наградили медалью "За отвагу" и наградами ЧВК "Вагнер".

"Родные воина исполнили его волю и передали детскому дому денежные средства на строительство детской площадки", - говорится в группе.