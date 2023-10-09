В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб россиянин

09 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия За рубежом
Фото: wikipedia.org

В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб россиянин

Посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.

"По состоянию на 18.00 (время совпадает с московским) 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", - приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря посольства Марина Рязанова.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израиль официально перешел на военное положение, и к 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил перекрыть подачу воды в сектор Газа.

При этом оружие, переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?", - написал он в своем Telegram-канале.

Теги: Израиль, ХАМАС, атака, россиянин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети