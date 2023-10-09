В результате атаки ХАМАС на Израиль погиб россиянин

Посольство России в Израиле подтвердило гибель одного россиянина в результате начавшейся 7 октября атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну.

"По состоянию на 18.00 (время совпадает с московским) 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств", - приводит ТАСС сообщение пресс-секретаря посольства Марина Рязанова.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израиль официально перешел на военное положение, и к 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил перекрыть подачу воды в сектор Газа.

При этом оружие, переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?", - написал он в своем Telegram-канале.