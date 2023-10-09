09 Октября 2023
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Экономика За рубежом Владимирская область
Фото: avo.ru

Владимирская область договаривается о сотрудничестве с провинцией Исфахан Республики Иран

7 – 8 октября состоялась бизнес-миссия Владимирской области в Иран. В составе делегации – Губернатор Александр Авдеев, его первый заместитель Александр Ремига и председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко. Цель рабочей поездки – посещение предприятий, интересных для сотрудничества производителям из нашего региона, поиск инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области. 

«Ранее на экономическом форуме в России мы встречались с послом республики, проводили предварительные переговоры с потенциальным инвестором – крупнейшим производителем бытовой техники в Иране – «Энтехаб Индастриал Групп» (EIG). В эту субботу побывали на его фабрике в городе Исфахан. Рассчитываем договориться о локализации производства EIG у нас в особой экономической зоне «Владимир» в Александровском районе», – сообщил Александр Авдеев.

александр авдеев в иране(2023)|Фото: avo.ru

Развитие ОЭЗ «Владимир», основным драйвером которой является ТПХ «Русклимат», связано с привлечением новых инвесторов для расширения промышленного потенциала Владимирской области. Являясь стратегическим партнёром региона по реиндустриализации, холдинг привлекает новых участников бизнес-проектов особой экономической зоны, формируя один из крупнейших промышленных кластеров в стране. В условиях санкционного давления развитие индустриального потенциала области носит определяющий характер. Появление новых предприятий по выпуску товаров бытового и промышленного назначения способствует укреплению технологического и продуктового суверенитета, а также снижению зависимости от параллельного импорта.

александр авдеев в иране(2023)|Фото: avo.ru

Кроме того, владимирская делегация провела встречи с Генеральным консулом России в Исфахане Борисом Бурмистровым и заместителем Торгового представителя РФ в Иране Алексеем Ефимовым, с Губернатором провинции Исфахан господином Сейед Реза Мортазави.

александр авдеев в иране(2023)|Фото: avo.ru

«Мы установили контакт, обменялись мыслями по развитию сотрудничества наших предприятий, укреплению торговых связей. Пригласили делегацию бизнесменов и турагентства Исфахана на Владимирский инвестиционный конгресс в декабре», – отметил Александр Авдеев.

Теги: александр авдеев, иран, промышленный кластер, санкционное давление, оэз владимир, исфахан


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