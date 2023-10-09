09 Октября 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Большая учительская неделя во Владимирской области успешно завершена

Большая учительская неделя – главное событие Года педагога и наставника, объявленного Президентом России, – проходила со 2 по 8 октября по всей стране. Её наполнили различные мероприятия разного масштаба: как федеральные – всероссийские форумы, конкурсы профессионального мастерства педагогов, так и региональные – собрания, встречи и слёты.

Во Владимирской области в финале Большой учительской недели состоялись две знаковые встречи, наводящие мосты между прошлым и будущим: с ветеранами педагогического труда и с будущими педагогами, ныне – студентами профильных вузов и колледжей. Молодёжи региона есть на кого равняться. Поколения педагогов сформировали достойный багаж опыта и традиций, который постоянно пополняется. Сфера образования трансформируется, внедряет инновации, подстраиваясь под быстро меняющийся мир.

Ветераны вспоминали о годах работы в системе образования. Нынешние лидеры отрасли, лауреаты всероссийских конкурсов профессионального мастерства поделились своим успешным опытом.

учителя владимирской области(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства региона, поднимались и темы поддержки педагогов со стороны государства. Много говорили о возможностях, которые открывает учителям, воспитателям и мастерам производственного обучения нацпроект «Образование». Старшие коллеги рассказали, в частности, о проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» и условиях для личного роста и развития, которые они дают. А в основе успеха педагогической работы неизменно – любовь к детям и осознание важности высокой миссии наставника.

учителя владимирской области(2023)|Фото: avo.ru

«Вас с нетерпением ждут в школах и колледжах Владимирской области. Добро пожаловать в профессию!» – напутствовала будущих педагогов министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.

Теги: большая учительская неделя, ветераны, школы, колледжи, сфера образования


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