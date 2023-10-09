09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме объяснили, зачем России система социального рейтинга

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов объяснил, зачем в России нужна система социального рейтинга.

Она поможет государству определить, кто из россиян "пьяница, отщепенец, неопрятный человек", а кто ударник труда, семьянин, преуспевающий специалист или предприниматель, сказал News.ru Наумов. Политик призвал не политизировать систему социального рейтинга, так как ее задача – стимулирование качеств, которые "позволяют государству меньше тратить".

Напомним, ранее в Российском государственном социальном университете (РГСУ) начали тестирование так называемого социального рейтинга, подопытными стали студенты. Это китайская практика присваивания каждому человеку рейтинг или статус – в зависимости от показателей его успешности (образования, общественной активности и т.д.). Платформа называется "Мы" – как отмечает издание Sota*, так же назывался роман-антиутопия Евгения Замятина, где практиковалась такая же система.

Профессора из РГСУ считают, что проект социального скоринга (от английского score – очки, баллы) "целесообразно запустить опережающими темпами". Они предлагают присваивать каждому гражданину два рейтинга: с социальным статусом и социальным уровнем. Выглядеть это будет как цифровой код, например, 47-29. Первая цифра показывает уже имеющийся "багаж" человека, второй – оценивает его перспективы. Необходимость системы обуславливалась намерениями президента, правительства и Госдумы. Авторы проекта предлагают связать скоринг-код (социальный рейтинг) со СНИЛСом, ИННом, паспортом и телефоном. Разработчики проекта предлагают использовать систему банкам, а также губернаторам – для разделения граждан на классы по полезности для государства: "Если ресурсов мало, нужны понятные критерии их распределения".

Теги: Станислав Наумов, социальный рейтинг


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Ранее 04.10.2023 15:08 Мск В РГСУ начали тестировать систему присвоения гражданам "социального рейтинга"

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