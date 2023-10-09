"Сима-ленд" решила передать медиаэкран администрации Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что "Сима-ленд" передаст медиаэкран на Вайнера в собственность города. Сама конструкция принадлежит сейчас "Сима-ленду", установлена компанией и обслуживается ею же.

Сегодня у себя в соцсетях компания запустила голосование, нужен ли городу этот медиаэкран. Изначально вообще шла речь, что его уберут почти сразу после 300-летия Екатеринбурга, однако позже возникла неопределенность. Теперь выяснилось, что "Сима-ленд" уже давно передала документы с предложением забрать объект к себе на баланс.

"Медиаэкран был подарен городу к 300-летию. Объект находится в собственности компании "Сима-ленд", эксплуатируется и обслуживается этой организацией. При этом от компании поступило обращение о передаче объекта в собственность муниципалитета. Процедура передачи запущена администрацией Ленинского района Екатеринбурга. На данный момент в муниципальное учреждение "Горсвет" поступила проектная документация на медиаэкран, которая позволит принять решение о принятии объекта в муниципальную собственность и выделении средств на его содержание из городского бюджета", - сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что идея убрать экран появилась после гневной реакции многих горожан на пятиметровую скульптуру Льва с золотыми гривой и яйцами. Льва убрали так же неожиданно, как и установили - под покровом ночи всего через несколько дней после появления. В компании рассказали, что горожане "не оценили юмора" Андрея Симановского. Однако не до шуток горожанам стало после того, как с Вайнера внезапно стали пропадать недавно установленные лавочки и урны. Пошли мысли о мести основателя "Сима-ленда", но горожан успокоили в мэрии, сообщив, что скамейки заменят в рамках туркода и данное событие никак не связано с компанией.