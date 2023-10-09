Миронова попросили показать пальцем, где сидят россияне, готовые работать вместо мигрантов

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов раскритиковал идею партии "Справедливая Россия – За правду" запретить работать мигрантам в больницах, школах и такси. Бизнес-омбудсмен полагает, что так теряющая популярность партия пытается заработать очки.

"Понятно, что СЗРП пытается сохранить за собой хоть какую-то нишу в политике, а в этом деле любые предложения хороши. Но, прежде чем инициировать изгнание мигрантов из сферы медицины, образования и транспорта, депутатам было бы неплохо взять в руки калькулятор. Произвести несложные расчеты и рассказать, что будет со страной через неделю, полгода и год после такой меры. Показать пальцем, где именно сидят и ждут россияне, готовые занять освободившиеся рабочие места", - написал Титов в своем Telegram-канале.

"Я Миронова понимаю. Но путь к благой цели лежит через развитие экономики и повышение благосостояния людей, которое повлечет за собой оживление демографии. Займет это не один десяток лет. А то, что предлагает СЗРП – это очень просто и очень нереалистично", - добавил бизнесмен.