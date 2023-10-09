В мэрии рассказали, когда на Вайнера вернут пропавшие лавочки

После внезапного появления, а вскоре и такой же неожиданной пропажи "золотого" Льва с Вайнера, на главной улице вдруг начали пропадать лавочки. Ранее в мэрии сообщили, что эти события никак не связаны, а скамьи вернут - их меняют в рамках применения туркода. Сегодня в администрации Екатеринбурга рассказали подробнее, где еще собираются заменить лавочки и когда на Вайнера снова можно будет посидеть и отдохнуть.

Всего в рамках модернизации туристического каркаса Екатеринбурга уже до конца октября на улицах города появится 201 скамья. Новую уличную мебель установят:

на улице Вайнера (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

на улице 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Малышева);

на тротуаре по нечетной стороне проспекта Ленина (в районе подземного пешеходного перехода в Исторический сквер).

Большую часть уже привезли на Вайнера. Всего там установят 70 двухместных скамей со спинками, 104 трехместные скамьи без спинок и 17 одноместных сидений. Старые лавочки заберут на ремонт, а после все 20 штук перенесут в парки и скверы Ленинского района.

Помимо лавок, на главной улице города появится 100 урн и 70 вазонов. На проспекте Ленина обустроят 6 шахматных площадок и установят 10 вазонов, а на улице 8 Марта – 10 лавок и 14 урн.

Установка малых архитектурных форм является частью реализации программы "Туристический код" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".