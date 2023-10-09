Медведев: Оружие НАТО, переданное Киеву, активно применяется в Израиле

Оружие, переданное западными странами Украине, активно применяется в Израиле, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Ну что, натовские друзья, доигрались?", - написал он в своем Telegram-канале.

Как считает зампред Совбеза, "дальше будет только хуже". По его мнению, передаваемое Киеву вооружение, как и "оставленное беглыми американцами в Афгане», в будущем "будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках".

"Ждите на черном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолеты з Києва", - подытожил Медведев.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно, от бойцов ХАМАС, которые благодарят Украину за оружие.

Речь может идти как минимум о более двух десятков РПГ советского производства как из самой Украины, так и переданных ей из Болгарии, Польши, Латвии и Эстонии, и около трех десятков противотанковых мин, переданных ВСУ из Чехии и Молдавии.