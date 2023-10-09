Госдеп сообщил о смерти американцев в Израиле

Девять американцев погибли во время эскалации между Израилем и Палестиной.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепа Мэтта Миллера, пишет РИА Новости.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израиль официально перешел на военное положение, и к 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа. Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил перекрыть подачу воды в сектор Газа.