09 Октября 2023
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Фото: Пресс-служба Минпромторга

"Импорт давит". На форуме "Пищевое машиностроение" обсудят проблемы отрасли и ее развитие

Отрасль пищевого машиностроения развивается, рынок растет, однако доля отечественных производителей сокращается. Импортные товары занимают большую долю рынка, но производители смотрят в будущее "умеренно-оптимистично" и ожидают услышать о поддержке со стороны правительства на форуме "Пищевое машиностроение 2023", который пройдет 12 октября, передает корреспондент Накануне.RU.

Как отмечают в ассоциации "Росспецмаш", рынок пищевого оборудования в первые полгода 2023 года вырос на 59,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – до 111,4 млрд руб., вместе с тем вырос и выпуск отечественного оборудования на 23,8%, до 53,5 млрд руб. Однако импорт все шире проникает в отрасль, количество российских производителей сокращается: в 2022 году отечественные производители занимали 53,8%, в 2023 году их доля сократилась до 43,5%.

Объясняется это, прежде всего, неравными условиями конкуренции, как объясняет председатель форума "Пищевое машиностроение 2023", президент ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин:

"Китай давит, в этом смысле они молодцы – поддерживают своих производителей, а у нас политика как была сформирована в 90-е годы, так она и остается. Прогресс небольшой есть благодаря появляющимся мерам поддержки, но он не такой масштабный, как может и должен быть".

Эксперт добавил также, что в специализированном машиностроении у всех общие проблемы: жесткие условия в виде высоких налогов и дорогих кредитов, систематической защиты рынка нет. Поэтому доминирует во многих регионах импорт, в пищевом машиностроении такая проблема тоже есть. Несмотря на это, российские предприятия инвестируют в развитие, выпускают новую продукцию, расширяют линейки оборудования, замещают иностранные машины на отечественных производствах.

"Надеемся, что производство и сбыт продукции будет расти, рынок будет расти, потому что так или иначе сельское хозяйство развивается. Плюс, некоторые новые меры поддержки появляются, выделяет кредиты Минпромторг, поэтому смотрим на будущее отрасли умеренно-оптимистично", - рассказал Константин Бабкин Накануне.RU.

Потенциал отрасли очень большой, и оценивать его нужно соответствующе, считает Константин Бабкин. Правительство России утвердило обновленную Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. В документ включено направление машиностроения для пищевой промышленности, говорится на сайте кабмина. В правительстве рассчитывают создать условия для запуска во всех отраслях нового инвестиционного цикла, повышения инновационного потенциала предприятий промышленности, стимулирования спроса на отечественную продукцию, развитие индустриального потенциала регионов, решения кадрового вопроса.

Теги: Константин Бабкин, Форум Пищевое машиностроение, экономика, сельское хозяйство, промышленность, политика, Росспецмаш,


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