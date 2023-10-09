09 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Путин передал ВТБ госпакет акций ОСК

Президент России Владимир Путин утвердил передачу ВТБ государственного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Указ Путина опубликован на портале правовой информации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение правительства России о передаче банку ВТБ контрольного пакета акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, передача будет оформлена в виде доверительного управления сроком на пять лет. В доверительное управление будут переданы все 100% акций ОСК.

Корпорация создана указом президента в 2007 г. в форме ОАО. В нее включили все государственные судостроительные активы. С 2022 г. ОСК находится под санкциями, введенными на фоне начала СВО.

Теги: ВТБ, ОСК, Объединенная судостроительная компания, Владимир Путин


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