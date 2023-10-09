09 Октября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: vk.com/caopolazna

В Прикамье жук-вредитель может за два-три года уничтожить пихтовый лес

В Пермском крае жук-вредитель может уничтожить пихтовый лес, сообщили Накануне.RU в центре активного отдыха "Полазна".

Пихтовому лесу в особо охраняемой природной территории Лунежские горы осталось жить два-три года. Причиной тому - маленький жучок в два-три миллиметра величиной. Его зовут Уссурийский Полиграф.

Сейчас в Прикамье ведут исследования специалисты из Новосибирска. В Новосибирске уже практически не осталось пихтового леса. Чтобы такое же не произошло в Пермском крае, нужно срочно провести ряд мер по уничтожению паразита.

жук-вредитель, пихтовый лес, короед(2023)|Фото: vk.com/caopolazna

Специалисты опасаются, что следом за пихтой наступит очередь ели, сосны и лиственницы, и тогда через десяток лет вместо леса будет пустыня.

жук-вредитель, пихтовый лес, короед(2023)|Фото: vk.com/caopolazna

Уссурийский полиграф — вид жуков-короедов. Опасный инвазивный вредитель-дендрофаг пихты. Его проникновение в таежные экосистемы Сибири и формирование в них очагов массового размножения — уникальный и единственный известный в настоящее время случай крупномасштабной инвазии насекомых в этот регион

Теги: жук-вредитель, пихтовый лес, короед


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