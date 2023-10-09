09 Октября 2023
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Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

"Думал, что успею проскочить". В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем на улице Маневровая. По предварительной информации, водитель Land Rover при повороте налево не предоставил преимущество встречной машине Lexus. Из-за этого последнюю отбросило на полосу встречного движения, по которой ехал автомобиль Lada Largus. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали водители Lexus и Lada Largus. С различными травмами мужчин доставили в лечебное учреждение.

ДТП на улице Маневровая в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем Land Rover находился 39-летний мужчина. Сам он рассказал полицейским, что "думал, что успею проскочить и не создам ни для кого помех".

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.

ДТП на улице Маневровая в Екатеринбурге(2023)|Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга

Теги: автомобили, ДТП, Маневровая, Екатеринбург


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