"Думал, что успею проскочить". В Екатеринбурге столкнулись три автомобиля

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня днем на улице Маневровая. По предварительной информации, водитель Land Rover при повороте налево не предоставил преимущество встречной машине Lexus. Из-за этого последнюю отбросило на полосу встречного движения, по которой ехал автомобиль Lada Largus. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали водители Lexus и Lada Largus. С различными травмами мужчин доставили в лечебное учреждение.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем Land Rover находился 39-летний мужчина. Сам он рассказал полицейским, что "думал, что успею проскочить и не создам ни для кого помех".

Все обстоятельства аварии сейчас выясняются.