Российскую промышленность обяжут использовать вторсырье, потому что добровольно она на это не пойдет

Для российских отраслей экономики придется устанавливать обязательства по использованию переработанного сырья, поскольку самостоятельно они не слишком охотно идут на это, сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, сейчас на этот счет ведется "непростая дискуссия", в промышленности многие "опасаются, что использование вторсырья отразится негативным образом на стоимости продукции и будет проигрывать производствам из натурального сырья". Но иного выхода нет, считает Буцаев – иначе страна просто не выполнит целевые показатели по вторичному использованию отходов, об этом глава РЭО сообщил на круглом столе в СовФеде, посвященном экономике замкнутого цикла.