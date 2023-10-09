Организаторы Екатерининской Ассамблеи определились, кому передадут больше 80 миллионов рублей

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей определился с проектом-победителем Екатерининской Ассамблей 2023. В этом году благополучателю передадут почти 40 млн рублей для реализации задуманной идеи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП.

По словам зампредседателя Попечительского совета Екатерининской Ассамблеи Михаила Черепанова в 2023 году было заявлено 47 проектов. По итогам голосования победил Свердловский областной госпиталь ветеранов войн. На полученные средства планируется увеличить количество и качество оперативных вмешательств по нейрохирургическому, травматолого-ортопедическому профилю и гнойной хирургии.

"Я рад, что мы будем помогать старейшему медицинскому учреждению региона, через который прошли участники Великой Отечественной войны, конфликтов в Афганистане и Чечне. Этот госпиталь помогает им поддерживать свое здоровье, и очень хорошо, что средства, собранные на Екатерининской Ассамблее, пойдут в первую очередь именно туда", – сказал Михаил Черепанов.

Бюджет проекта составил 39,7 млн рублей. По словам начальника Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олега Забродина, без помощи благотворителей эти аппараты госпиталю не удалось бы приобрести в ближайшие 3–4 года.

"Мы планируем закупить рентгеновскую С-дугу и эндовидеоскопический комплекс, оборудование поможет детально визуализировать процесс, контролировать результат хирургического вмешательства, а также врачи смогут использовать новые техники оперативного лечения пациентов. От этого выиграют наши пациенты. Я хочу поблагодарить Екатерининскую Ассамблею за то, что она отметила нашу заявку. Проведение благотворительного мероприятия – это прекрасная инициатива, ведь люди готовы помогать. Когда есть те, кто готов пожертвовать на доброе дело свои средства, – это прекрасно. Это серьезная поддержка особенно сейчас", – отметил Забродин.

Напомним, что если размер собранной при аукционе суммы превышает заявленную проектом-победителем, то оставшиеся деньги распределяются между следующими местами. Благодаря щедрости участников аукциона, проект "Доступная и безопасная среда для детей-сирот с тяжелыми нарушениями здоровья в отделении №1 "Дома ребенка" получит 7 млн рублей. Этой суммы хватит, чтобы ГКУ Свердловской области "Дом ребенка" смог создать все условия для комфортных прогулок и реабилитационных программ на территории рядом с отделением №1.

На третьем месте проект "Оснащение современным медицинским оборудованием ГБУЗ СО "Екатеринбургский клинический перинатальный центр". За 34 млн 706 тыс. рублей Благотворительный детский фонд "Мы вместе" закупит для Областной детской клинической больницы инкубаторы, аппараты ИВЛ, специальные столы с подогревом для новорожденных и другое оборудование.

Следующая Екатерининская Ассамблея пройдет 8 декабря в Синара Центре.