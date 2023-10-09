09 Октября 2023
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Фото: МЧС России

С тюменца взыскали деньги за лесной пожар

Тобольский районный суд взыскал с Айрата Т. компенсацию в пользу Департамента лесного комплекса Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Мужчину обвиняли в возникновении лесного пожара.

21 апреля 2023 года пожар разгорелся в Дегтяревском Тобольского лесничества. Причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности. Он разжег костер на сухой траве во время действия пожароопасного сезона. Огонь перекинулся на лес. Всего огнем было пройдено 59 гектаров не лесной площади и 10 гектаров леса.

В судебном заседании ответчик с исковыми требованиями не согласился.

Суд взыскал с Айрата Т. в пользу Департамента лесного комплекса Тюменской области компенсацию расходов в размере 1 701 568 рублей, а также государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 16 707 рублей.

Теги: лесной пожар, иск, суд


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