Reuters: Катар обсуждает с ХАМАС обмен пленных израильтян на палестинцев из тюрем

Катар ведет срочные переговоры с представителями ХАМАС по освобождению пленных израильских женщин и детей в обмен на освобождение 36 палестинских женщин и детей из израильских тюрем, сообщает Reuters.

По словам источника агентства, переговоры Катар ведет в координации с США с вечера субботы. Они "продвигаются позитивно", но признаков прорыва нет.

По данным израильских СМИ, без вести пропали около 750 человек. 8 октября один из высокопоставленных представителей ХАМАС объявил о захвате не менее 100 новых заложников. В их число, как утверждают радикалы, входят не только мирные жители, но и израильские военные.