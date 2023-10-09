09 Октября 2023
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Фото:Накануне.RU

Жительница Первоуральска требует с УК более 500 тысяч из-за затопленной квартиры

В Первоуральске жительница города намерена судиться с управляющей компанией из-за затопленной квартиры. В УК предлагают заплатить компенсацию, но в несколько раз меньше, чем составил реальный ущерб.

Как рассказала Накануне.RU жительница Первоуральска Елена, все случилось в июле этого года: посреди ночи в квартире прорвало стояк с холодной водой. Вся семья в это время спала. Вода хлестала 40 минут, в результате чего вся квартира оказалась полностью затоплена. Пострадали ковры, полы, новая мебель, бытовая техника и двери, которые сейчас не закрываются. Последствия потопа пришлось устранять до самого утра.

Наутро пришли представители управляющей компании, чтобы оценить ущерб. Но к тому моменту большая часть последствий уже была ликвидирована.

"У меня два маленьких ребенка, а там была антисанитария полнейшая. Естественно, я вызвала клининг, они все почистили и убрали. Представители УК все посмотрели и посчитали. После чего на следующей встрече мне было сказано, что они готовы сделать ремонт и заменить полы – и все. Причем из самых простых материалов", - рассказала Елена.

На этом история не закончилась: в конце сентября этот же стояк пробило снова. К счастью, это случилось утром, когда никто уже не спал, и аварию удалось сразу заметить. После этого в УК уже полностью заменили трубу.

Семья сделала свою независимую оценку, и сумма получилась в разы больше, чем предложили в УК. Компанию эта сумма не устроила, и теперь Елена намерена подавать в суд. Ущерб она оценила в 530 тысяч рублей, не считая компенсации морального вреда. В управляющей компании, по ее словам, готовы заплатить 170 тысяч рублей.

Владелица квартиры теперь не знает, как делать ремонт при наличии двух маленьких детей.

"Мне надо вернуть все как было – по позициям мебели, ремонта и моего эмоционального состояния. Они этого сделать не могут, и платить они тоже не будут. Поэтому будем решать вопрос через суд. Да, длительно и муторно, но другого варианта нет. С удовольствием бы решили все миром, если бы они могли вернуть все обратно", - добавила Елена.

Сейчас семья собирает документы для подачи иска. Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.

Теги: УК, суд, Первоуральск


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