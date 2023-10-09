Путину вручили орден имени Кадырова

Высшая награда Чеченской Республики - орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова за номером один – "буквально только что была вручена" Владимиру Путину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он добавил: "Указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, но все это время не было либо подходящего случая, либо повода, чтобы передать высшую награду региона человеку, внесшему неоценимый вклад в восстановление нашей республики и поддержавшему народ в самый тяжелый период его истории".

Также Кадыров заявил, что это "лишь скромная часть той благодарности, которую мы можем выразить от имени всех жителей республики, возродившейся благодаря его [Путина] стараниям".