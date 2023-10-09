Полиция отпустила отца Миши Бахтина, задержанного на Красной площади

Дмитрия Бахтина из Екатеринбурга, задержанного в Москве, отпустили из полиции. Уралец вышел на Красную площадь с пикетом в защиту своего маленького сына Миши, больного СМА. Плакат гласил "Президент РФ, спасите ребенка".

"Отпустили, написали объяснение. Со словами: "Мы все понимаем, дай Бог добиться Вам лечения для ребенка", – рассказала адвокат семьи Юлия Липинская, передают "Вечерние ведомости". Она также сообщила, что на мужчину не стали составлять протокол.

Напомним, в августе Бахтина уже задерживали в Москве – тогда уралец устроил пикет возле Кремля. Позже его отпустили без составления протокола. Ранее мальчику по решению суда назначили лекарственный препарат "Спинраза", однако областной минздрав до сих пор решение не исполнил.