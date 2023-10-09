Власти Израиля поручили перекрыть поставки воды в сектор Газа

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац поручил немедленно перекрыть подачу воды в сектор Газа. По его словам, подача электроэнергии и топлива была прекращена два дня назад. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. "Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, утром 7 октября по южным и центральным районам Израиля был нанесен ракетный удар, также десятки боевиков ХАМАСа перешли на территорию Израиля из сектора Газа. Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта достигло 600 человек, более 2000 человек получили ранения. Израиль официально перешел на военное положение, и к 9 октября армия Израиля начала масштабную атаку на сектор Газа.