Крылова призвала главу администрации Первоуральска покинуть свой пост

Алексея Дронова попросили уйти с места главы администрации Первоуральска. Именно с таким предложением выступила член партии КПРФ Наталья Крылова во время заседания конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность главы города.

"Алексей Иванович, освобождайте свое место. И в сфере ЖКХ, и с фильтровальной насосной станцией мы разберемся сами, разберется следственный комитет, наведут порядок. А вашей команде нужно идти с фекалиями разбираться", - заявила Крылова.

Она также обвинила команду Дронова, которая якобы ответственна за кризис в сфере ЖКХ и развал системы городской канализации.

Напомним, что на сегодняшнее заседание Наталья Крылова пришла с ведром, полным фекалий из подвала соседнего к зданию администрации дома. Активистка обещала, что это станет самой лучшей ее презентацией происходящего в городе.

Аналогичная ситуация произошла в прошлом году. Крыловой пожаловались жильцы дома №12Б на Емлина в Первоуральске, подвал которого якобы уже несколько лет затапливает. Активистка спустилась в подвал и прямо с пола набрала фекалии в ведро. Все это она отнесла в офис "Водоканала" для наглядной демонстрации, но когда резко поставила ведро на стол ресепшена, оно опрокинулось.

Экс-депутат заявила, что это произошло случайно, однако ее задержали. В дальнейшем общественнице был назначен штраф.