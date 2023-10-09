09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры разработало проект постановления о правилах использования "цифрового паспорта"

Минцифры определило случаи, при которых будет разрешено предъявить "цифровой паспорт" (в электронном виде). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Положения будут вступать в силу поэтапно. Со дня вступления документа в силу "цифровой паспорт" будет пригоден в следующих случаях:

• для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя или табака;

• для подтверждения возраста при посещении музея или зрелищного мероприятия;

• для посадки в поезд дальнего следования;

• для установления личности гражданина РФ оператором подвижной радиотелефонной связи;

• для подтверждения возраста при получении госуслуг;

• для установления личности клиента в банке.

Некоторые положения вступят в силу позже. Уже с 1 января 2024 года - при получении почтовых отправлений и пропуска на территорию организаций (кроме стратегических и опасных). А с 2025 года - при заселении в гостиницу и в частных клиниках.

Предъявление QR-кода разрешается только при личном присутствии гражданина. При потере смартфона с мобильным приложением необходимо заблокировать на госуслугах возможность использовать "цифровой паспорт".

Пока власти заверяют, что "цифровой паспорт" необязателен и доброволен.

Теги: цифровой, паспорт


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