Минцифры разработало проект постановления о правилах использования "цифрового паспорта"

Минцифры определило случаи, при которых будет разрешено предъявить "цифровой паспорт" (в электронном виде). Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Положения будут вступать в силу поэтапно. Со дня вступления документа в силу "цифровой паспорт" будет пригоден в следующих случаях:

• для подтверждения совершеннолетия при покупке алкоголя или табака;

• для подтверждения возраста при посещении музея или зрелищного мероприятия;

• для посадки в поезд дальнего следования;

• для установления личности гражданина РФ оператором подвижной радиотелефонной связи;

• для подтверждения возраста при получении госуслуг;

• для установления личности клиента в банке.

Некоторые положения вступят в силу позже. Уже с 1 января 2024 года - при получении почтовых отправлений и пропуска на территорию организаций (кроме стратегических и опасных). А с 2025 года - при заселении в гостиницу и в частных клиниках.

Предъявление QR-кода разрешается только при личном присутствии гражданина. При потере смартфона с мобильным приложением необходимо заблокировать на госуслугах возможность использовать "цифровой паспорт".

Пока власти заверяют, что "цифровой паспорт" необязателен и доброволен.