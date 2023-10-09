Сургутянина осудили за финансирование терроризма

Центральный военный суд Екатеринбурга приговорил жителя Сургута Насрулло Неъматжанова к восьми годам лишения свободы по делу о финансировании терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области.

По решению суда, мужчина признан виновным в финансировании терроризма.

Установлено, что он являлся членом межрегиональной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (террористическая организация, запрещена в России). Осужденный достоверно знал, что деятельность организации на территории России запрещена, и, тем не менее, переводил на банковскую карту участников организации деньги.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом по городу Сургуту СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в отношении гражданина возбужденно и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), говорится в сообщении.