СМИ: Юрий Шевчук перенес инфаркт

66-летний лидер группы ДДТ Юрий Шевчук перенес инфаркт миокарда и сейчас восстанавливается, это стало причиной переноса его концерта в Тель-Авиве – еще до начала обострения палестино-израильского конфликта, передает "Подъем" со ссылкой на источник в окружении артиста. Сейчас анонсированные концерты группы переносятся на следующий год.

"Действительно, Юра болен. Он заболел гораздо раньше, чем все это случилось в Израиле. Но сама обстановка тоже вряд ли позволит [проводить концерт]. Но первоначально это была его болезнь. Сейчас все нормально, надо реабилитироваться немножко", - цитирует издание инсайдера.