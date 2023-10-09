09 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Двое преподавателей УрГПУ отдали мошенникам 5 млн рублей

В Екатеринбурге двое преподавателей Уральского государственного педагогического университета стали жертвами аферистов. Они отдали мошенникам 5 млн рублей.
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Как рассказали Накануне.RU в городском управлении МВД, в первом случае доценту кафедры УрГПУ через мессенджер от имени ректора вуза поступило сообщение, что вскоре с ней свяжется "представитель Министерства просвещения". Через некоторое время женщине действительно позвонил неизвестный и заявил, что для безопасности ее счетов с ней будут работать "правоохранительные органы" и "сотрудники Центрального банка". В итоге телефонные аферисты убедили сотрудницу вуза отдать личные накопления и оформить "зеркальный кредит" на 1,2 млн рублей.

В другом случае старший преподаватель Уральского государственного педагогического университета лишилась 3,8 млн рублей после того, как ей пришло сообщение также от "ректора вуза". Мошенники убедили ее сотрудничать с "представителем Министерства просвещения". Результатом стала потеря денег.

Как отмечает глава УМВД Екатеринбурга Максим Метелица, аферисты выдают себя за "директоров компаний", "ректоров университетов", "главврачей больниц" и других "руководителей". Они подделывают их аккаунты в сервисах обмена сообщениями, а затем связываются с жертвами и под разными предлогами выманивают деньги или конфиденциальную информацию.

В полиции советуют: если вам поступит подозрительный звонок от "начальника", не надо беспрекословно следовать его указаниям. Сначала нужно убедиться, что аккаунт или номер действительно принадлежит его владельцу. Кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт, коды из SMS, а также называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

Теги: мошенники, полиция, преподаватели


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