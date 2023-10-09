09 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков прокомментировал предложение Кадырова перенести выборы президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить президентские выборы на фоне СВО.

"Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию, где он как раз говорил о парламентских и президентских выборах в ходе специальной военной операции", - заявил Песков.

Он отметил, что президент "акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, конституции, соответственно, проведения этих выборов", передает ТАСС.

Ранее Кадыров предложил выбрать президента из одного кандидата или вовсе отменить выборы в следующем году. Такое заявление он сделал во время флешмоба, посвященного дню рождения президента Владимира Путина.

Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке господин Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения.

Теги: песков, кадыров, выборы президента


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