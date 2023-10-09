"Прямую линию" с Путиным могут совместить с пресс-конференцией президента

"Прямая линия" президента с россиянами в этом году может быть совмещена с большой пресс-конференцией Владимира Путина. "Все может быть", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В сентябре Песков заявил журналистам, что дата проведения "Прямой линии с Владимиром Путиным" пока не определена, ожидается, что она состоится до конца года.

Летом ряд СМИ сообщил, что "Прямая линия" скорее всего состоится в ноябре-декабре. В 2022-м году, напомним, ни пресс-конференции, ни "Прямой линии" не было.